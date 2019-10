Wielka Brytania. Premier Boris Johnson oskarżany o molestowanie

Kolejny skandal na Wyspach. Tym razem premier Zjednoczonego Królestwa jest oskarżany przez znaną dziennikarkę o molestowanie. Do zdarzenia miało dojść blisko 20 lat temu podczas lunchu. Boris Johnson stanowczo temu zaprzecza.

Według Charlotte Edwardes, dziennikarki "Sunday Times", brytyjski premier miał podczas obiadu "ściskać ją za udo". Oskarżająca twierdzi, że to samo miało spotkać inną kobietę, która uczestniczyła w spotkaniu. Do zdarzenia miało dojść - według jednej wersji pod koniec lat 90., bądź na początku nowego tysiąclecia.

W niedzielę Downing Street 10 ustami rzecznika całkowicie odrzucił taką wersję wydarzeń. Edwardes odpowiedziała wtedy Twitterze. "Jeśli premier nie pamięta tego incydentu, to najwyraźniej mam lepszą pamięć niż on" - napisała. W poniedziałek na słowa dziennikarki zareagował sam premier. Zaprzeczył jej opisowi, jednak nie chciał ujawnić jakie relacje łączyły go z kobietą przed 20 laty.