Wielka Brytania. Polacy uwięzieni na granicy. Z pomocą ruszyła Polonia

Wielka Brytania. Polacy uwięzieni w korkach. Rząd ruszył z pomocą

Wśród poszkodowanych, przez pojawienie się nowego szczepu koronawirusa z Wielkiej Brytanii, są także Polacy. W środę późnym wieczorem rząd poinformował o krokach, jakie podjęto, by zapewnić im najbardziej podstawowe potrzeby.

- Prosiliśmy stronę brytyjską o to, aby zabezpieczyć podstawowe potrzeby: żywność, wodę, dostęp do sanitariatów dla kierowców. Dotyczy to polskich kierowców, ale nie tylko, również i kierowców innych narodowości - mówił na antenie TVP Info Marcin Przydacz - wiceminister spraw zagranicznych.