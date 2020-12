"Nieludzkie warunki". Polacy "uwięzieni" w Dover apelują do premiera

Sytuacja polskich kierowców nie zmienia się jednak, bo nie mają możliwości wykonania testów. To dlatego blokowali w środę ronda, domagając się testowania przez brytyjskie służby. Doszło do przepychanek policji kierowcami tirów, które utknęły w ogromnych korkach.

- Kilkanaście pierwszych rzędów ciężarówek przetestowali, ale tylko po to, aby nas uspokoić, i żebyśmy przestali blokować. Miało przyjechać wojsko testować, ale nic z tego nie wyszło - mówi Wirtualnej Polsce Łukasz Kostrzewski, jeden z polskich kierowców, którzy święta spędzą prawdopodobnie na olbrzymim parkingu pod Maidstone między Londynem a Dover.

- To są nieludzkie warunki - dodaje, opisując sytuację na lotnisku przekształconym na miejsca postojowe dla ciężarówek. - Nie ma punktów sanitarnych i nie można się wykąpać. Kolejki do ciepłego jedzenia mają po 200 metrów. Toalety bez wody i pozapychane - relacjonuje nasz rozmówca.

Sebastian Radecki z firmy Universal Cargo, który stoi w samochodzie ok. 1,5 km od Dover mówi, że busy z jedzeniem kupionym przez Polonię zostały jednak zawrócone przez brytyjską policję.

Polscy kierowcy apelują do rządzących: pomóżcie nam

- Nic się nie zmienia. Tu już właściwie wszyscy mają świadomość, że zostaniemy na święta. To kilka tysięcy samochodów. Większość to Polacy, ale są też Rumuni. Jeden od nich miał nie wytrzymać i rano podobno znaleźli go w naczepie... - opowiada Radecki.