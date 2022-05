Wielka Brytania ogłasza nowe sankcje. To zaboli Rosję

Z kolei wśród towarów, które objęto zakazem eksportu do Rosji, znalazły się: chemikalia, tworzywa sztuczne, guma i maszyny. Wartość tego eksportu wynosiła 250 mln funtów rocznie, co stanowiło ok. 10 proc. brytyjskiego eksportu do Rosji w 2021 roku.