Wielka Brytania. Nowe informacje ws. ciężarówki z 39 ciałami z Essex. Wg policji, mogła jechać w konwoju

Brytyjskie służby sprawdzają nowy trop dotyczący ciężarówki z Essex, w której znaleziono ciała 39 imigrantów. Niewykluczone, że pojazd był jednym z trzech jadących w konwoju.

Taki scenariusz potwierdzają informacje z Wietnamu. Rodziny, które przypuszczają, że to ciała ich bliskich odnaleziono w Wielkiej Brytanii, powiedziały, że w podróż do Europy wyruszyło 100 osób.

Odkryte w nocy z wtorku na środę ciała należą do obywateli Wietnamu, a nie Chin, jak wcześniej informowano. Katolicki ksiądz z miasta Yen Thanh w prowincji Nghe An na północy Wietnamu, Anthony Dang Huu Nam, twierdzi, że zna te rodziny. Nghe An to jedna z najbiedniejszych prowincji Wietnamu, z której pochodzi wiele ofiar handlu ludźmi.