Wielka Brytania. Dramatyczne wieści. Prawie 37 tysięcy zakażonych w ciągu doby

Do poniedziałku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przyjęło w Wielkiej Brytanii prawie 46 mln osób, a obie - 35 mln. Stanowi to odpowiednio 87,3 proc. oraz 66,4 proc. dorosłych mieszkańców kraju. Zgodnie z zapowiedzią brytyjskiego rządu do 19 lipca wszystkim dorosłym ma zostać zaoferowana możliwość przyjęcia przynajmniej pierwszej dawki szczepionki.