Wariant Delta w Wielkiej Brytanii. Kolejne rekordy zachorowań

Na Wyspach wyraźnie spadła jednak liczba zgonów. Z powodu COVID-19 w piątek zmarło 27 osób. W czwartek było to z kolei 22 chorych. Naukowcy łączą to z postępującym programem szczepień. W kraju co najmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło bowiem ponad 67 proc. społeczeństwa.