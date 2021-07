Wielka Brytania. Czwarty dzień z kolejnym rekordem zakażeń COVID-19

Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Spadek zgonów i hospitalizacji

Jednocześnie wyraźnie spadła liczba hospitalizacji w stosunku do styczniowej fali. Obecnie w brytyjskich szpitalach z powodu COVID-19 przebywa ok. 2,7 tys. pacjentów. W szczytowym momencie poprzedniej fali było to ok. 39 tys. osób.