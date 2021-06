Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Całkowite zniesienie obostrzeń opóźnione

Skrócony zostanie natomiast czas między pierwszą drugą dawką szczepionki. Osoby powyżej 40. roku życia otrzymają preparat po raz drugi już po 8 tygodniach - do tej pory było to 12 tygodni. Od 21 czerwca rząd zniesie limit osób uczestniczących w weselach (obecnie wynosi on max. 30 osób).