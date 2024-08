Ukraina pójdzie dalej? Wyjątkowo mocny sygnał od kluczowego sojusznika

- Nie nastąpiła żadna zmiana w polityce rządu Wielkiej Brytanii - zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych Ukraina ma wyraźne prawo do samoobrony przed nielegalnymi atakami Rosji, co nie wyklucza operacji wewnątrz Rosji. Podczas procesu przekazywania sprzętu wyraźnie zaznaczamy, że ma on być używany zgodnie z prawem międzynarodowym - oświadczył rzecznik bryjskiego resortu.