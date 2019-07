Wielka Brytania. Boris Johnson wybrany liderem Partii Konserwatywnej

To już oficjalne. Boris Johnson został we wtorek wybrany nowym liderem Partii Konserwatywnej. W praktyce oznacza to, że zostanie brytyjskim premierem. Tym samym zastąpi na urzędzie Theresę May.

Wielka Brytania. Boris Johnson zwyciężył wybory na lidera Partii Konserwatywnej, tym samym stworzy rząd (PAP, Fot: PAP/EPA/NEIL HALL)

Podczas głosowania na nowego lidera Partii Konserwatywnej Johnson zapewnił sobie stabilną większość - ponad 66 proc. Taki wynik daje mu "wolną rękę", aby wyrzucić swoich politycznych antagonistów z partii i skierować Torysów na nowy tor.

Chwilę przed ogłoszeniem wyników ze stanowiska ministra edukacji odeszła Anne Milton. Polityczka stwierdziła, że jej decyzja podyktowana jest "niezgodą" na wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez umowy. Również w poniedziałek były zastępca Johnsona, Alan Duncan, niespodziewanie zrezygnował z funkcji ministra spraw zagranicznych. Według komentatorów miała być to pozorna próba powstrzymania go przed objęciem stanowiska premiera.

Przyszły szef brytyjskiego rządu wygłosił przemowę i powtórzył obietnicę "dostarczenia" Brexitu do końca października. - Zenergetyzujemy ten kraj. Wyjdziemy z Unii 31 października - mówił zdecydownaie podminowany Johnson. Podczas publicznego oświadczenia wezwał swoją partią do zjednoczenia się po burzliwej kampanii. - Żaden nowy lider nie obejmował stanowiska w tak zniechęcających okolicznościach, ale patrzę na was i nie wydajecie mi się zniechęceni - przyznał.

Jako jedna z pierwszy osób, która pogratulowała Johnsonowi zwycięstwa, była Theresa May. "Musimy teraz razem współpracować, aby przeprowadzić Brexit, który ma odpowiadać Brytyjczykom oraz utrzymać jak najdalej od rządu Jeremy'ego Corbyna (lidera Partii Pracy - przy. red.). Masz moje pełne wsparcie z tylnej ławy" - napisała na Twitterze ustępująca premier.

"Gratulacje dla Borisa Johnsona, który został nowym premierem Wielkiej Brytanii. Będzie wspaniały na tym stanowisku" - napisał po ogłoszeniu wyników prezydent USA Donald Trump.

Nieco bardziej sceptyczny wobec decyzji Torysów był lider Labourzystów. "Zdobył poparcie mniej niż 100 tys. niereprezentatywnych członków Partii Konserwatywnej (...), ale nie ma poparcia swojego kraju" - stwierdził Jeremy Corbyn.

Gratulacje złożył także ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. "Życzę wszelakich sukcesów na stanowisku premiera. Z niecierpliwością czekam na nasze pierwsze spotkanie. Nadal zdecydowanie popieram wzajemne stosunki" - napisał na Twitterze polityk.

Kim jest Boris Johnson?

55-letni polityk Partii Konserwatywnej jest absolwentem elitarnych szkół w Eton (gdzie uczą się dzieci rodziny królewskiej) oraz Oksfordu. Przez dwie kadencje był też burmistrzem Londynu, a przez 2 lata pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych.

Oprócz kwestii związanych z Brexitem, Johnson podczas kampanii obiecał obniżyć podatki dla najbogatszych. Jak komentowali wtedy znawcy brytyjskiej polityki "miało to nie ucieszyć większości obywateli, ale pomóc mu zdobyć głosy w konserwatywnej elicie Torysów".

Świat zna nowego premiera Wielkiej Brytanii przede wszystkim ze spektakularnych gaf. Johnson stwierdził np. że muzułmanki w burkach wyglądają jak skrzynki pocztowe. Już jako szef dyplomacji odczytał kolonialny wiersz w Birmie, określił Afrykę mianem "tamtego kraju", a tuż przed objęciem resortu spraw zagranicznych otrzymał nagrodę za wiersz o prezydencie Turcji Erdoganie uprawiającym stosunek z kozą.

Spektakularną sławę przyniosło mu nagranie z 2012 roku. Wtedy Londyn był gospodarzem Igrzysk Olimpijskich. Wtedy, jeszcze jako burmistrz stolicy, Johnson spędził kilka minut wisząc w powietrzu nad jednym z parków w mieście. W tak efektowny sposób próbował dołączyć do kibiców oglądających zmagania brytyjskich sportowców.

Na korzyść nowego premiera wpływa zdecydowanie specjalna nić porozumienia z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Złośliwi przypisują mu podobieństwo blond fryzury oraz charakteru w szczególności rozdmuchanemu ego.

