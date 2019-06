Jest data. 23 lipca poznamy nowego premiera Wielkiej Brytanii

Trwa walka o przywództwo w Partii Konserwatywnej i urząd przy Downing Street. Głównym faworytem do objęcia tych funkcji jest były minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

Jednak we wtorek przystąpił do ofensywy, udzielając wywiadów dla dwóch wpływowych radiostacji - LBC i talkRADIO. W konkretnych słowach odniósł się także do kwestii opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. - Teraz albo nigdy. Cokolwiek by się zdarzyło - oświadczył.