Policja wezwana do domu partnerki Borisa Johnsona. Powodem awantura

Sąsiedzi partnerki kandydata na premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona wezwali policję po tym, jak nad ranem usłyszeli odgłosy poważnej awantury.

Jak pisze dziennik "The Guardian", do zdarzenia doszło w piątek nad ranem. Policjanci weszli do londyńskiego domu polityka i po rozmowie z domownikami stwierdzili, że wszyscy są bezpieczni i mają się dobrze.