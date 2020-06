Wielka asteroida przeleciała obok Ziemi... I nikt jej nie zauważył

Asteroida 2020 LD to 45. w kolei i jednocześnie największa z tych, które w tym roku przemieściły się obok Ziemi w ostatnich latach. Asteroida 2020 LD miała średnicę około 122 metrów. Jak podaje portal earthsky.org, asteroida zbliżyła się do Ziemi na odległość 306.675 km, czyli około 80 proc. odległości Ziemi do Księżyca.