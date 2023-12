Wielka akcja po śmierci policjantów. Oddają hołd i pomagają rodzinom

Dwaj policjanci, którzy zmarli w poniedziałek w szpitalach, to 45-letni asp. sztab. Daniel Łuczyński oraz 47-letni asp. sztab. Ireneusz Michalak. Służyli na komisariacie Wrocław Fabryczna. Zostali postrzeleni przez poszukiwanego listem gończym Maksymiliana F., gdy w piątek przewozili go radiowozem do aresztu.