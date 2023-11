Wieje i wiać będzie. Wichura w całej Polsce

"Porywy wiatru sięgają 60-65 km/h, a punktowo ponad 70 km/h. Nad morzem porywy mogą być jeszcze silniejsze. W najbliższych godzinach średnia prędkość wiatru będzie dochodzić do 40-50 km/h, porywy do 80-85 km/h. Silny wiatr utrzyma się do godzin nocnych" - ostrzega IMGW na portalu X (dawniej Twitter - przyp. red.)