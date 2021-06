Więcej obostrzeń dla niezaszczepionych? Rada Medyczna popiera pomysł

Jak dodał, "w ogóle nie rozumie podejścia części przedstawicieli Kościoła katolickiego do tej kwestii". - W mojej ocenie brakuje jego jednoznacznego głosu za szczepieniami. Stąd bierze się też kłopot z zaszczepieniem osób powyżej 80. roku życia, dla których księża są najczęściej najważniejszymi autorytetami. A to właśnie te osoby będą znów jesienią narażone na najcięższy przebieg COVID-19. To właśnie niezaszczepieni seniorzy mogą trafiać do szpitali i pod respirator - tłumaczył ekspert.