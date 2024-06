Wiec Tuska w Warszawie. O wydarzeniach w Polsce głośno w USA

We wtorek po godz. 18 na Placu Zamkowym w Warszawie wystartował wiec Platformy Obywatelskiej w rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 r. Obrazki ze stolicy szybko obiegły świat, w tym medium z USA. Agencja Associated Press udostępniła relację z tego wydarzenia. - Na Kremlu ewentualne polityczne zdobycie Brukseli byłoby ważniejsze niż zdobycie Charkowa - ostrzegał Donald Tusk. Oprócz mocnych słów premiera Polski w materiale pojawiły się też krótkie komentarze uczestników wiecu. - Przede wszystkim trzeba zająć się Ukrainą, wojną na Ukrainie. Trzeba ją jak najszybciej zakończyć. Musimy się wszyscy zjednoczyć w tym kierunku. Cały naród, cały świat, żeby nie było wojen, żebyśmy żyli spokojnie, bez jakiegoś takiego strachu, że to się może nam przytrafić, a to się może nam przytrafić - mówiła przed kamerą jedna z uczestniczek. - Polska jest częścią Europy i chcę, żeby tak było nadal i zawsze, i żeby nic się nie zmieniło, żeby nikt z pomysłem pod populistycznymi hasłami nie chciał wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej. Jesteśmy częścią Europy. W Europie jest siła, jedność i Polska tylko jako część Europy powinna czuć się bezpiecznie - dodał mężczyzna zapytany, dlaczego zjawił się na wtorkowym wydarzeniu w Warszawie. Tusk mówił ze sceny, że Polacy poszli do urn wyborczych 4 czerwca 1989 r., by przegonić komunizm, rosyjski nieład i chaos z naszej ojczyzny. Dodał, że również rok temu na marszu, który przeszedł ulicami stolicy Polacy pokazali, że nasz kraj to demokracja, prawdziwa solidarność, tradycja i wiara we własne siły. Z kolei agencja AP przedstawiła za oceanem całą uroczystość, jako "bliskie spotkanie z wyborcami" przed zbliżającymi się wyborami do parlamentu UE. "Przemówienie Tuska ma miejsce w momencie, gdy UE przygotowuje się do wyborów parlamentarnych, które odbędą się 9 czerwca. Premier zaapelował do swoich zwolenników, aby nie głosowali na rządzącą do 2023 roku w Polsce partię Prawo i Sprawiedliwość" - oceniła AP.