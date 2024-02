Widmo 2025 r. nad PiS. "Lubi ją tylko pisowski lud"

W ostatnich dniach coraz częściej mówi się, że była premier Beata Szydło może być kandydatką PiS na prezydenta w 2025 r. Prof. Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, ocenił w programie "Newsroom WP", że dziś wydaje się dyskusyjne, by jakikolwiek kandydat PiS wszedł do drugiej tury tych wyborów. - To problem Kaczyńskiego. Nie sądzę, że Szydło go rozwiąże. Ona ma dosyć duży elektorat negatywny. Wśród "ludu pisowskiego" jest lubiana, natomiast opinia powszechna wobec niej jest krytyczna. To byłyby jakieś rozwiązanie, natomiast to nie jest gwarancja sukcesu - komentował. Dodał, że partia Kaczyńskiego potrzebuje "personalnego resetu". - Nazwiska, które są na razie wymieniane, nie są politycznie sexy - podsumował.

Rozwiń