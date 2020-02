Wichury nad Polską. Ogromne utrudnienia na kolei, zerwana sieć

Huragan "Ciara" szaleje nad Europą. Tymczasem silne podmuchy wiatru dotarły również do Polski. Pociągi stanęły między Białogardem a Kołobrzegiem, Koszalinem a Kołobrzegiem i między Słupskiem i Lęborkiem. Wszystko przez wichury, które uszkodziły sieć kolejową.

"Uwaga, gwałtowny niż zbliża się do Polski. Nadciąga znad Atlantyku i najsilniej jego skutki odczujemy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Bardzo niskie ciśnienie, spadnie nawet do 940 hPa. Porywy wiatru od 95 km/h w centrum do nawet 200 km/h nawet na szczytach Sudetów" - ostrzegł na Twitterze IMGW.