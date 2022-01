Wiceszef MSZ: wojna między Rosją i Ukrainą cały czas trwa

NATO uważa, że bardzo prawdopodobny jest konflikt zbrojny między Rosją i Ukrainą. Jak jednak zauważa wiceszef polskiego MSZ Paweł Jabłoński, taki konflikt trwa już od dłuższego czasu. - Konflikt zbrojny między Rosją i Ukrainą cały czas trwa - powiedział gość programu "Newsroom" WP. - Może nie jest dziś tak intensywny jak osiem lat temu, kiedy się rozpoczynał, ale cały czas dochodzi do starć, cały czas giną ludzie, cały czas mamy do czynienia z kolejnymi prowokacjami - wyjaśnił. Zaznaczył również, że Kreml podejmuje cały czas działania zmierzające do zdestabilizowania sytuacji w innych regionach Europy. - Przecież operacja na polskiej i litewskiej granicy z Białorusią nie mogłaby się odbyć, gdyby nie wsparcie organizacyjne i logistyczne ze strony Rosji - stwierdził.