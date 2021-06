Wiceszef MSZ o słowach abpa Jędraszewskiego. "Trudno się nie zgodzić"

Andrzej Stankiewicz zapytał, czy zaproszeni do studia politycy również "dziękują Bogu za Jarosława Kaczyńskiego". Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego stwierdził, że "ma Bogu za co dziękować i akurat nie za to". Podobnie sceptyczny był Michał Wypij z Porozumienia, który wskazał, że nie należy mieszać Kościoła Katolickiego z władzą świecką. - Sojusz ołtarza z tronem zawsze kończy się źle. Zarówno dla tronu, jak i dla ołtarza - powiedział polityk.