Wiceszef MSWiA o odszkodowaniach za stan wyjątkowy. Kiedy szczegóły?

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik podczas czwartkowej konferencji prasowej zapowiadał, że rząd przygotuje program odszkodowań dla przedsiębiorców, którzy odnotują straty z powodu wprowadzenia stanu wyjątkowego. W programie WP "Newsroom" polityk potwierdził swoje słowa. - Jest to problem i zdajemy sobie z tego sprawę. Razem z ministrem finansów pracujemy nad tym, aby wprowadzić taki rządowy program, który rekompensowałby utracone zyski szczególnie w branży turystycznej, bo to jest branża najbardziej narażona w tym miejscu na start z powodu stany wyjątkowego - powiedział Wąsik. Wiceminister zadeklarował również, że założenia takiego programu przedstawione zostaną w przyszłym tygodniu. Pytany o to, jak długo może potrwać stan wyjątkowy, stwierdził że obecnie ciężko to przewidywać. - Pewności nie mam, jest możliwość prawna przedłużenia go o następne 60 dni (…) Chcemy dokonać stabilizacji sytuacji na granicy przez 30 dni. Nie wiemy, czy to będzie skuteczne, może będzie trzeba podejmować dalej idące kroki - powiedział.