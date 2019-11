Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel: Nie zawsze zgadzałem się z Krystyną Pawłowicz

- Zdarzało mi się mieć z panią profesor odmienne opinie, ale nie podważałbym jej wiedzy prawniczej. Podniosę rękę za tymi kandydatami - powiedział Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS, komentując kandydatury Krystyny Pawłowicz oraz Stanisława Piotrowicza na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

- To są kandydatury zgłoszone przez klub parlamentarny PiS, władze klubu zdecydowały, że zostaną zgłoszone. Nie było mnie na posiedzeniu klubu, na którym zapadały decyzje, ale z pewnością zdecydowało o tym prezydium klubu - stwierdził poseł PiS. Dodał, że Jarosław Kaczyński też uważa, że byli posłowie spełniają przesłanki, aby zasiadać w TK. Wicerzecznik przyznał, że nie wie, czy było to konsultowane z prezydentem.

- Czasem człowiek ma wrażenie, że PiS hamuje się z idiotycznymi pomysłami. Może to kampania wyborcza, może prezes stwierdził: "koniec kpienia z Polaków"? Duecik Piotrowicz i Pawłowicz, P&P, to kpina z Polaków. Stanisław Piotrowicz jest jednym z autorów haniebnych ustaw niszczących wymiar sprawiedliwości. To są postaci zasłużone, ale w demontażu polskiej demokracji - podkreślił Krzysztof Gawkowski z Wiosny. Polityk Lewicy dodał, że poza tym "nie mają one nieposzlakowanej opinii".