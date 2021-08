Wicerzecznik dyscyplinarny usuwa niewygodnych sędziów? Wszystko przez oświadczenie

Od 1 września Tyszka nie zamierza uczestniczyć w rozprawach, do których wyznaczeni zostaną sędziowie przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Zastrzeżenia co do jej działalności wskazał m.in. Europejski Trybunał Praw Człowieka przy okazji lipcowego wyroku ws. Izby Dyscyplinarnej SN.