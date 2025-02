Wiceprezydent USA krytykuje Europę. Stanowcza reakcja niemieckiej prasy

"To epokowy zwrot – fundamentem transatlantyckich relacji przestały być wspólne wartości" – pisze Anna Sauerbrey na łamach liberalno-lewicowego tygodnika.

Zdaniem autorki Vance "w karykaturalny sposób" przedstawił europejskie demokracje i wolności słowa w Europie. Vance pokazał "fikcyjny kontynent", który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Zarzuty dotyczące rzekomej instrumentalizacji wymiaru sprawiedliwości są absurdalne wobec tego, co dzieje się w Ameryce – ludzie Trumpa zwalniają prokuratorów, ignorują wyroki sądów i starają się dyktować sądom, co mają robić. Dlaczego Vence to robi? – zastanawia się komentatorka i wskazuje na dwa możliwe motywy.