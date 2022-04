Wicepremier W. Brytanii: Rosja pogłębia swój status pariasa

Brytyjczycy reagują na odcięciu Polsce rosyjskiego gazu

Raab poparł stanowisko wiceministra Jamesa Heappeya, który we wtorek powiedział, że Ukraina ma prawo użyć broni dostarczanej przez Wielką Brytanię do atakowania celów wojskowych na terenie Rosji. Minister sprawiedliwości podkreślił, że to, co robi Wielka Brytania, jest zgodne z prawem i dodał: "Wszystkie państwa mają prawo udzielić wsparcia wojskowego każdemu państwu, które korzysta z prawa do obrony przed agresywną inwazją".