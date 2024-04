Wicepremier dla Polski 2050. "Trzeba wzmocnić ten element w rządzie"

W niedzielę odbyły się wybory samorządowe. Koalicja Obywatelska zdobyła 30,59 proc., Trzecia Droga 14,45 proc., a Lewica 6,32 proc. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski Mirosław Suchoń mówił, że są tacy, co mają powody do zadowolenia, a są tacy co, nie mają powodów do zadowolenia. Gość programu mówił, że próbują w koalicji tworzyć dobrą atmosferę do współpracy, na co prowadzący Patryk Michalski wtrącił, że na razie się nie udaje. - Nie możemy odpowiadać, za kłótliwą postawę innych, to jest jakaś strategia polityczna. Myślę, że ci, którzy te kłótnie wszczynali muszą dzisiaj z pokorą podejść - stwierdził Suchoń. Rozmawiano również o możliwości renegocjacji umowy koalicyjnej w związku z tym, że pozycja Lewicy nie jest silna. - Jeżeli mielibyśmy zasiąść do renegocjacji takiej umowy to z całą pewnością kwestia wicepremiera dla Polski 2050 pojawiłaby się na stole - powiedział poseł PL2050. Dodał, że to jest skutek m.in tego, jak wygląda praca w rządzie. - Aby decyzje były podejmowane sprawniej, trzeba wzmocnić ten element w rządzie - podkreślił Suchoń.

