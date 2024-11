Wiceminister zdymisjonowany po tekście WP. Koledzy go "wybronią"?

Wiceminister sportu Ireneusz Raś zwrócił uwagę, że Tomczak poniósł już konsekwencje rezygnując z funkcji wiceministra rozwoju i technologii. - Jesteśmy przekonani, że zostanie przeproszony za zaistniałą sytuację, bo artykuł Wirtualnej Polski to atak na niego i jego rodzinę - dodał Raś. Według niego, Tomczak jest zdeterminowany, by walczyć o swoje dobre imię. - Ja głęboko wierzę, że on tę sprawę wygra - podkreślił, w ogóle nie odnosząc się do treści materiałów WP, Raś.