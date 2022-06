Wiceminister zaskoczył. Powiedział, co słyszy od wyborców PiS

- Spotkania z wyborcami są spotkaniami bardzo często trudnymi. Żyjemy w bardzo trudnych czasach. Dwuletnia pandemia, a teraz wojna spowodowały bardzo duże perturbacje gospodarcze - przyznał w programie "Tłit" wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. O czym mówią wyborcy? - Oczywiście, że mówią przede wszystkim o inflacji, bo to jest rzecz, która bardzo mocno dotyka każdego (…). Wyborcy pytają nas o sprawy dotyczące funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy, o przygotowania do wyborów, ale pytają również, kiedy wreszcie wielu przestępców z PO zostanie przedstawionych przed wymiar sprawiedliwości, bo to dzieje się bardzo opieszale. Jest wielki żal ze strony naszych wyborców do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości - stwierdził Skurkiewicz. - Wyborcy mają pretensje do Zbigniewa Ziobry za nieskuteczność? - pytał prowadzący program Michał Wróblewski. - Nie, mają pretensje do wymiaru sprawiedliwości, do sądownictwa. To jest dziś bardzo poważny problem - odparł wiceminister. - Zbigniew Ziobro robi co może, ale różnie z tym bywa - dodał.

Rozwiń