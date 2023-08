Kowalski ruszył w pole. Kpiny w internecie

Janusz Kowalski swoją aktywnością w mediach społecznościowych próbuje poprawić wizerunek po ostatniej wpadce w siedzibie ministerstwa rolnictwa. Janusz Kowalski wyszedł do działaczy Agrounii, którzy przyszli do resortu, aby spotkać się z ministrem rolnictwa. Początkowo rozmowa przebiegała w sposób spokojny. Po chwili jednak wszystkim zaczęły puszczać nerwy. Doszło do spięcia pomiędzy Michałem Kołodziejczakiem z Agrounii, a Januszem Kowalskim. Obaj zaczęli na siebie krzyczeć.