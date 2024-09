Wiceminister uderza w PiS. "Ta robota powinna była być wykonana"

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko (Polska 2050) mówił w programie "Tlit" Wirtualnej Polski, że urzędnicy MFiPR od około dwóch miesięcy regularnie spotykają się z samorządowcami. - Byliśmy bardzo zdziwieni, jak dużo brakuje zrozumienia i fundamentalnej wiedzy o KPO w regionach. To absolutnie nie jest zarzut wobec z samorządowców, to raczej zarzut wobec polityki informacyjnej naszych poprzedników, zwłaszcza w gestii Krajowego Planu Odbudowy - powiedział wiceminister. Według niego rząd PiS "nie przekazywał informacji o tym, że środki z KPO są dostępne, jak się o nie ubiegać oraz że są to naprawdę bardzo atrakcyjne środki dla gmin, powiatów czy samorządów wojewódzkich". Szyszko zapewnił ponadto że polityka informacyjna MFiPR po zmianie władzy uległa wyraźniej poprawie. - Prawda jest jednak taka, że ta robota powinna była być wykonana dwa lata temu i samorządowcy już zawczasu powinni wiedzieć o jakie środki i gdzie mogą się ubiegać - dodał.

