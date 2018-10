Wiceminister sprawiedliwości o wniosku Ziobry do TK. "Premier o nim wiedział"

Michał Wójcik ujawnił, że wniosek ministra sprawiedliwości ws. niekonstytucyjności unijnych przepisów został złożony 5 października. - Nie mam wpływu na to, kiedy zostanie upubliczniony. To świadczy o niezależności TK - wyjaśniał.

Wiceminister sprawiedliwości tłumaczył decyzję swojego przełożonego, który wniósł do Trybunału Konstytucyjnego wiosek o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją art. 267 Traktatu o UE. Pismo zostało upublicznione w piątek przedwyborczy, co zostało odczytane jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.

- Wniosek został złożony 5 października, kilka tygodniu przed wyborami. Gdyby był upubliczniony po I lub II turze, to musielibyśmy odpowiadać na pytania, czemu akurat w tym momencie. Nie mam wpływu na to, kiedy zostanie upubliczniony. To świadczy tylko o niezależności Trybunału Konstytucyjnego - powiedział na antenie Polsat News Michał Wójcik.