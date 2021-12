Wiceminister skrytykował Niedzielskiego. Kraska odpowiada

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł skierował list do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, w którym zarzuca mu, że jego resort nie zrealizował złożonej przed rokiem obietnicy zbadania skuteczności amantadyny w leczeniu COVID-19. "Z niepokojem odbieram informacje, że badania nad amantadyną są blokowane" - pisze Warchoł w liście do Niedzielskiego. O komentarz do sprawy poprosiliśmy wiceministra zdrowia Waldemara Kraskę. - Te badania ciągle trwają. Prowadzą je dwa ośrodki: lubelski i katowicki. Póki nie będziemy mieli twardych dowodów, że ten lek jest skuteczny, to myślę, że nikt nie będzie go rekomendował - powiedział w programie "Newsroom" WP. Kraska podkreślił, że jest lekarzem i musi opierać się na wiedzy "czysto medycznej i rekomendacjach specjalistów". - Na tym powinniśmy się w tej chwili wzorować - dodał.