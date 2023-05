Wiceminister oskarża USA ws. "lex Tusk". "Złamanie granic"

Stany Zjednoczone krytycznie odniosły się do uchwalenia w Polsce "lex Tusk". O zaniepokojeniu Waszyngtonu oficjalnie mówili ambasador USA w Polsce oraz Departament Stanu. Polski rząd podkreśla, że obawy przedstawiane przez sojuszników są niesłuszne. W ostrych słowach o reakcji USA mówiła w programie "Tłit" WP wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska, która nazwała ruch Amerykanów, w szczególności ambasadora Brzezińskiego, "złamaniem jakiegokolwiek protokołu dyplomatycznego". - To zaburzone relacje dyplomatyczne, dyplomacja ma swoje granice - mówiła. Na prośbę o potwierdzenie oceny ws. "załamanej granicy", polityczka PiS potwierdziła: - Oczywiście. Minister Brzeziński w telewizji TVN nigdy nie powinien mówić o tym, czy pan prezydent Andrzej Duda podjął słuszną, czy nie słuszną decyzję. Wiceminister wskazała przy tym, że najważniejszym zadaniem ambasadora USA w Polsce "powinno być zakończenie wojny w Ukrainie". - Jest to załamanie pewnych granic dyplomatycznych - podkreśliła jeszcze raz na koniec Semeniuk-Patkowska.