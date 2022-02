Wiceminister odpowiada na apel Tuska: Nie traktuję go poważnie

Z powodu zmian podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu styczniowe uposażenie posłów było niższe nawet o 1,4 tys. zł. Kancelaria Sejmu przelała już parlamentarzystom część zabranych wcześniej pieniędzy. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdobę. - Widziałem tylko na ten temat informacje medialne. Jeżeli tak się odbyło, to świadczy o tym, że są naprawiane pewne błędy - powiedział polityk w "Tłicie" Wirtualnej Polski. Członka Solidarnej Polski zapytaliśmy też o najnowszy wpis Donalda Tuska, który zaapelował do posłów, aby "nie brali tych pieniędzy". - Nie traktuję go poważnie. Szanuję to, że był premierem, ale nie szanuję tego, co robił. Skandalem jest to, co w tej chwili robi. Zamiast zajmować się Twitterem, powinien zająć się blokowaniem Nord Stream 2 - stwierdził Ozdoba. Pytany o możliwe dymisje związane z chaosem wywołanym Polskim Ładem, które zapowiedział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, odparł, że "powinni odejść ci, którzy za to odpowiadają, czyli autorzy z Ministerstwa Finansów". - To jest coś, co na pewno będzie szkodziło obozowi Zjednoczonej Prawicy. Rozmawiam codziennie z Polakami i rzeczywiście wiele osób skorzysta na Polskim Ładzie, ale ten początkowy efekt niestety będzie miał negatywny skutek - tłumaczył wiceminister.