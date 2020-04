WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze mswia + 3 epidemiakonstanty radziwiłłkoronawirus w Polsce 42 min. temu Wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker broni wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła Wiele kontrowersji wzbudziła niedawno decyzja wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła dotycząca skierowania do pracy dodatkowego personelu... Rozwiń Jak ocenia pan w tej sytuacji dzia … Rozwiń Transkrypcja: Jak ocenia pan w tej sytuacji działania pana wojewody Radziwiłła którym No właśnie też tak jak mówiłam w ostatnich dniach było głośno w kontekście chociażby tyche pielęgniarek które miały wezwane do pracy no po tych jego działaniach opozycja bardzo mocno atakowała wszystko co mówił czy też zrobił w tej sprawie wojewoda Radziwiłł wykonuje ciężką pracę od samego początku wojewodowie jako szefowie regionalnych zespołów zarządzania kryzysowego podejmują mnóstwo decyzji do takiego jednolitego zarządzania w dobie koronawirusa takiego Korona zarządzania kryzysowego i w tej chwili różne decyzje są przecież przez opinię publiczną obserwowane rzeczywiście zdarzyły się Takie decyzje ale podejmując je o których pani mówi podejmując je pan wojewoda nie miał wiedzy że ktoś na przykład jest osobą samotnie wychowująca dziecko jak tylko powiedział taką wiedzę to uchylił te swoje decyzje oczywiście one były pod tym względem że ta osoba która się o tym dowiedziała była pewnie Pewnie mocno zdziwiona że wobec tej osoby za taka decyzja podjęta sytuacje wyjątkowo w związku z tym też wyjątkowe decyzję wojewodów i w związku z tym też tryb możliwości odwołania rozmowy oświadczenia takiego bo po te osoby złożyły oświadczenie że są osobami które nie mogą Z różnych względów wypełniać tej misji tej pracy te decyzje były uchylone no oprócz tego mamy też zjawi trzeba powiedzieć że wiele z tych osób które powinny nie ma przeciwwskazań dla których Mogą pomagać to znaczy nie są osobami samotnie wychowujący mi dziecko czy nie są osobami powyżej 60 roku życia po prostu przedstawiają w ciągu godziny dwóch paru godzin od momentu przeniesienia tej decyzji o przeniesieniu wystawiają po prostu zwolnienie lekarskie