Wiceminister kultury: oskarżanie PiS o antysemityzm jest nikczemnością

"Gdyby prezes Kaczyński zawieszał każdego antysemitę z PiS, wkrótce mieliby kłopot ze zgłoszeniem list wyborczych" - stwierdził rzecznik PO, Jan Grabiec. Według Jarosława Sellina przez tą wypowiedź poseł może mieć kłopoty prawne.

Jarosław Sellin w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" przekonuje, że napięcie z Izraelem powinno niebawem zostać zażegnane. Według wiceministra kultury " przeciętni Izraelczycy nie żyją tą sprawą", bo to "spór w obrębie elit politycznych i medialnych". Sellin podkreśla, że Polska wspiera Izrael i rozumie to państwo, jak mało który kraj.

Prowadzący wywiad Jacek Nizinkiewicz odnosi się też do zawieszenia członkostwa Waldemara Bonkowskiego w PiS. To wynik publikacji senatora na Facebooku. Na jego profilu pojawił się m.in. "Słownik żydowski" i klip pt. "Jak Żyd Żyda gonił na śmierć" będący fragmentem filmu propagandowego Trzeciej Rzeszy. Do sprawy odniósł się Jan Grabiec, według którego "gdyby prezes Kaczyński zawieszał każdego antysemitę z PiS, wkrótce mieliby kłopot ze zgłoszeniem list wyborczych".