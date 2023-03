Wiceminister do dymisji? Kukiz jednoznacznie

W Prawie i Sprawiedliwości trwa dyskusja o możliwej dymisji z rządu Jacka Żalka, który jest odpowiedzialny za Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Powodem jest zamieszanie wokół pieniędzy wydawanych przez NCBiR. - Za każdej władzy były sytuacje niejasne. Poprzednia ekipa, według mojej wiedzy, robiła takie rzeczy w białych rękawiczkach. Teraz mam wrażenie jakbym wszedł do sklepu RTV, wziął pod pachę telewizor i wyszedł. Na totalnego bezczela - komentował w programie "Tłit" poseł Paweł Kukiz. - Mówię o działaniach obecnej władzy. Bez zmian prawa będziemy mieli z tym do czynienia cały czas. Po to poszedłem do Sejmu, by zmienić prawo. Dla mnie każdy człowiek, który ma elementarny honor i wokół którego są potężne niejasności, powinien podać się do dymisji, a przynajmniej zawiesić sprawowanie funkcji. Prawo jest takie, że partia, która ma władzę, może robić, co jej się podoba - dodał.