Wiatr daje się we znaki kierowcom. Pod Wrocławiem ciężarówka zawisła nad jezdnią

W ciągu ostatnich dni na Polskich drogach co chwila dochodzi do wypadków lub mniej poważnych zdarzeń ze względu na szalejący wiatr. Jedno z bardziej "nietypowych" zdarzeń miało miejsce w miejscowości Siedlimowice na dolnym Śląsku, gdzie ciężarówka dosłownie zawisła tam nad jezdnią. Nagranie zdarzenia trafiło do sieci.