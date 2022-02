Duże zmiany w Ryanair. Linia zawiesza aż 11 tras z Polski i nie chodzi o koronawirusa

Brexit dotknął Ryanaira. Linia wygasza trasy na wyspy ze względu na mniejszy popyt

O niektórych cięciach wiadomo było już wcześniej. Tak jest choćby z połączeniem z Krakowa do Frankfurtu, które Ryanair zawiesza z powodu zamknięcia swojej bazy operacyjnej na niemieckim lotnisku. Akurat w tym przypadku pasażerowie z Krakowa mogą liczyć na małą podmiankę, bo pod koniec marca Ryanair wznowi loty do Norymbergi. Ale nie we wszystkich przypadkach jest tak kolorowo.