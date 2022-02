"Wiadomości" TVP znów to zrobiły. Donald Tusk mówił po niemiecku

TVP o Tusku: zadowolił się rolą kamerdynera unijnych elit

"Wiadomości" odniosły się także do najnowszej decyzji kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który nakazał wstrzymać proces certyfikacji Nord Stream 2. Reakcja niemieckiego rządu to odpowiedź na uznanie przez Rosję dwóch separatystycznych obszarów we wschodniej Ukrainie.