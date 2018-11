"Wiadomości" TVP o przesłuchaniu Donalda Tuska i nierozliczonych aferach. A porażka w wyborach?

Złośliwi komentatorzy twierdzą, że przesunięcie przesłuchania Donalda Tuska na dzień po II turze wyborów samorządowych miało służyć przykryciu przewidywanej klęski PiS w II turze. Oglądający poniedziałkowe wydanie "Wiadomości" mogli odnieść wrażenie, że coś jest na rzeczy w tej opinii.

Autor materiału podkreślał dobry humor Tuska i to, że nie miał on sobie nic do zarzucenia. Przypomniał też, że był to ostatni świadek, którego przesłuchała komisja.