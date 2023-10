"Wiadomości" TVP martwią się o obietnice opozycji

"Wiadomości" TVP szybko wróciły po wyborach do znanej sobie narracji, czyli ataków na Donalda Tuska i opozycję. - Obsadzić stanowisko swoimi i przejąć tekę premiera - w kuluarowych rozmowach tak opisuje się plan Donalda Tuska na najbliższe miesiące - zapowiedziała jeden z materiałów prowadząca "Wiadomości" Danuta Holecka. Był on zatytułowany: "Tusk chce wykiwać mniejsze partie?". Cytowany w materiale Karol Gac z tygodnika "Do Rzeczy" już przewiduje, że Tusk zostanie szefem Komisji Europejskiej i wyjedzie z Polski.