Wiadomo, kto przejmie schedę po Czarneckim. Jasna deklaracja

- Jeśli nie będzie jakiejś rebelii, zajmę fotel po Ryszardzie Czarneckim - zadeklarował europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski. Ocenił przy tym, że słowa Czarneckiego o Róży Thun były "nieszczęsne".

Chodzi o porównanie europosłanki PO do szmalcowników. Właśnie za te słowa Czarnecki stracił stanowisko wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego .

Głosy, że to Krasnodębski może go zastąpić, pojawiły się kilka dni temu . Teraz skomentował je sam zainteresowany.

Pytany o porównanie Róży Thun do szmalcowników, Krasnodębski odpowiedział, że on nigdy takich słów nie użył, ale rozumie "wzburzenie" Ryszarda Czarneckiego.

Co dalej z Czarneckim? Krasnodębski przypomniał, że może się on jeszcze odwołać od decyzji w swojej sprawie. - Jak zwykle okazało się, że nie są dopracowane procedury w głosowaniu. Nikt nie wiedział według jakiego wzoru to głosowanie ma się odbyć - komentował Krasnodębski.