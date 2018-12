Wiadomo, kiedy kopalnia w Karwinie wznowi pracę. Odcięto obszar, gdzie doszło do wybuchu

Wydobycie węgla w czeskiej kopalni CMS w Karwinie zostanie wznowione 27 grudnia. Prace zostaną reaktywowane jedynie w tych obszarach, które pozostały niedotknięte skutkami wybuchu.

Przedstawiciele czeskiej kopalni poinformowali, że 800 górników wróci do pracy tuż po świętach - 27 grudnia. Dotychczas pozostawali w domach, ale dostaną za ten okres 100 proc. wynagrodzenia. Wydobycie będzie odbywać się w podziemnych wyrobiskach, które nie zostały dotknięte skutkami wybuchu - informuje wyborcza.pl.

Udało się z kolei odciąć obszar, gdzie doszło do wybuchu. Panuje tam bardzo wysokie stężenie gazów. Przez kilka tygodni będą tam prowadzone pomiary przy użyciu specjalnych sond. Służby wtłaczają tam azot.

W niedzielę po przebadaniu składu powietrza i analizie temperatury ratownicy weszli do wyrobiska, gdzie doszło do wybuchu metanu. Odnaleźli tam i wydobyli na powierzchnię ciała trzech polskich górników. Rzecznik koncernu, do którego należy kopalnia poinformował, że rozpoczęto procedurę identyfikacji ciał mężczyzn. Wcześniej, w czwartek, także wyciągnięto jedne zwłoki.