WHO: Wariant Omikron opanował świat

Zdaniem WHO ilość przypadku z zeszłego tygodnia i tak jest nieoszacowana z powodu mniejszej ilości testów spowodowanych wolnymi dniami. Jednakże jest ona i tak rekordowa. - W zeszłym tygodniu zgłoszono do tej pory największą liczbę przypadków COVID-19 podczas pandemii - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.