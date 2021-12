WHO o nowym wariancie koronawirusa. Omikron przenosi się bardzo szybko

Omikron. Działania WHO

WHO, by skutecznie walczyć z nową mutacją koronawirusa, wezwała państwa do intensyfikacji kampanii szczepień przeciwko COVID-19. Według Światowej Organizacji Zdrowia wprowadzenie ograniczeń w podróżach mogą na krótko pomóc w zahamowaniu szerzenia się nowej mutacji, ale nie jest to długotrwałe rozwiązanie.