WHO bije na alarm. "Europa epicentrum epidemii"

Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła w środę najnowsze dane ws. COVID-19 i małpiej ospy. Okazało się, że zarażenia koronawirusem wzrosły na świecie o prawie 30 proc. w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus potwierdził nowe warianty wirusa BA.4 i BA.5, które napędzają gwałtowne wzrosty w Europie czy Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Indiach odkryto kolejny nowy wariant BA.2.75. Co więcej, Ghebreyesus zaznaczył, że WHO jest zaniepokojone skalą i rozprzestrzenianiem się małpiej ospy, której odnotowano już przynajmniej 6 tys. przypadków. Zdaniem dyrektora generalnego w tym momencie Europa jest epicentrum epidemii małpiej ospy, rejestrując ponad 80 proc. przypadków na świecie. Afryka również zmaga się z tym problemem, dlatego WHO uważnie analizuje każde wieści w tej sprawie, a przy okazji współpracuje z producentami szczepionek, by jak najszybciej zahamować rozwój małpiej ospy.