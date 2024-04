Wezwanie do wojska. Armia wzywa specjalistów

Wezwania do wojska. Trwa kwalifikacja

Warto przypomnieć, że od 1 lutego trwa coroczna kwalifikacja wojskowa. Potrwa ona do końca kwietnia. Wzywani przed komisję wojskową w 2024 roku są przede wszystkim mężczyźni, którzy w tym roku kalendarzowym ukończą 19 lat, a także starsi w przypadku, gdy nie odbyli oni kwalifikacji. Ponadto, do kwalifikacji wezwane mogą zostać również kobiety, które posiadają specjalizacje przydatne w wojsku. Do komisji wojskowej mogą również zgłosić się ochotnicy.